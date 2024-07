IndyCar, Power batte Palou e vince race-2 in Iowa

Will Power resiste ad Alex Palou e conquista race-2 in Iowa per quanto riguarda la NTT IndyCar Series 2024. Decima affermazione su ovale a cinque anni di distanza dall’ultima volta per l’australiano del Team Penske, 34 volte a segno nella storia della nota categoria statunitense riservata alle ruote scoperte.

Il 12 dello schieramento si è conteso il successo con lo spagnolo del Chip Ganassi Racing, l’ex campione della serie ha dovuto difendersi dal 10 che ieri ha dovuto prematuramente alzare bandiere bandiera bianca in seguito ad un errore all’uscita di curva 4.

Power e Palou hanno avuto la meglio su Scott McLaughlin (Penske, 3), primo ieri sotto la bandiera a scacchi ed autore della pole per race-2 nelle qualifiche. Un tempismo perfetto ai box ha premiato il 43enne ed il 28enne iberico, la coppia si è contesa la vittoria fino al traguardo.

Power ha meritatamente vinto in Iowa dopo diciannove tentativi su Palou, McLaughlin, Scott Dixon (Ganassi, 9), Colton Herta (Andretti, 26), Pato O’Ward (McLaren, 5) e Josef Newgarden (Penske, 2). Niente da fare per il nativo di Nashville vincitore della Indy500 lo scorso maggio, padrone indiscusso negli ultimi anni all’interno dell’ovale di Newton.

Da rimarcare nel finale, invece, un incidente poco dopo curva 2 che ha visto protagonisti Ed Carpenter (Ed Carpenter, 20), Sting Ray Robb (Foyt, 41), Alexander Rossi (McLaren, 7) e Kyle Kirkwood (Andretti, 27). Non ci sono state conseguenze per i piloti coinvolti, uno spettacolare episodio che ha caratterizzato il post gara visto che l’impatto è avvenuto di fatto nell’ultimo giro. Prossima corsa tra soli sette giorni in Canada tra i muretti di Toronto.

CLASSIFICA INDYCAR IOWA RACE-2

12 RUN Will Power Team Penske 250 P 19.512 164.944 18.424 174.683 2

10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 250 P 0.392 0.392 19.472 165.285 18.415 174.775 2

3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 250 P 2.365 1.974 19.614 164.086 18.224 176.605 2

9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 250 P 2.533 0.168 19.430 165.642 18.337 175.518 2

26 RUN Colton Herta Andretti Global 250 P 4.436 1.904 19.695 163.414 18.587 173.158 2

5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 250 P 4.679 0.243 19.631 163.945 18.296 175.91 2

2 RUN Josef Newgarden Team Penske 250 P 4.859 0.180 19.610 164.118 18.019 178.611 2

15 RUN Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 250 P 18.056 13.196 22.807 141.113 18.531 173.674 2

21 RUN Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing 250 P 18.765 0.709 22.581 142.529 18.662 172.459 2

77 RUN Romain Grosjean Juncos Racing 250 P 20.481 1.716 23.709 135.746 18.708 172.036 2