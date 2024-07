IndyCar, McLaughlin vince per la prima volta su ovale nella race-1 in Iowa

Prima affermazione su ovale della carriera per Scott McLaughlin nella race-1 in Iowa valida per la NTT IndyCar Series 2024. Il neozelandese di Penske #3 trionfa per la seconda volta in stagione dopo una serata perfetta, abile ad imporsi davanti a Pato O’Ward ed a Scott Dixon.

Colton Herta (Andretti #26) ha gestito al via la prima pole su ovale della propria carriera senza particolari problemi, il doubleheader in quel di Newton è stato subito neutralizzato in seguito ad un testacoda un curva 1-2 da parte di David Malukas (Shank Racing #66) che ha coinvolto anche gli incolpevoli Romain Grosjean (Juncos Racing #77), Agustin Canapino (Juncos Racing #78) e Jack Harvey (Coyne #18).

Herta ha saputo tenere a bada durante lo stint iniziale la scomoda figura di Scott McLaughlin. Il #3 del Team Penske si è ritrovato leader dopo il primo stint, il neozelandese ha infatti beffato Herta ai box in regime di caution dopo un problema per l’americano Graham Rahal (Rahal #15).

Il duello per il primato si è infiammato con Herta che in ogni modo ha tentato di scavalcare il pluricampione del Repco Supercars Championship. Il ‘Kiwi’ è rimasto leader ed ha fatto selezione, tutto è cambiato a meno di 100 giri dalla conclusione con una nuova caution dopo un clamoroso testacoda prima di curva 1-2 da parte di Alex Palou. Lo spagnolo di Ganassi #10 ha dovuto ritirarsi richiamando in pista la Safety Car, un episodio che si è svolto contemporaneamente con il pit stop di Herta.

Tutti sono tornati automaticamente ai box per cambiare le gomme, McLaughlin ha gestito con una relativa calma la ripartenza resistendo a tutti gli attacchi da parte del messicano Pato O’Ward (Arrows McLaren #5) ed il neozelandese Scott Dixon (Ganassi #9), pronto a rifarsi dopo i problemi avuti in Ohio settimana scorsa.

La prima delle due sfide in Iowa è stata rimessa in discussione nel corso del 212mo dei 250 giri previsti con un problema da parte di Linus Lundqvis (Ganassi #8). La bandiera gialla è tornata a sventolare, McLaughlin ha dovuto gestire una nuova ripartenza con poco più di 30 passaggi da gestire.

I giri a disposizione sono scesi repentinamente alle spalle della vettura di sicurezza, un testacoda di Herta ed un seguente contatto tra Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing #20) e Pietro Fittipaldi (Rahal #30) hanno infatti costretto la direzione gara ad inserire per altre due volte la Safety Car.

L’ex vincitore della 1000km di Bathurst ha controllato la scena anche negli ultimi passaggi, Scott McLaughlin ha trionfato nell’Iowa Speedway davanti a O’Ward ed il sempre competitivo Josef Newgarden. Il due volte vincitore della Indy500, altro volto di Penske #2, ha beffato nei giri finali Dixon, presente in ogni caso in Top5 insieme all’olandese Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing #21)

Dopo la disputa dell’Hy-Vee Homefront 250, una nuova competizione è all’orizzonte per i protagonisti. L’appuntamento è infatti per la serata odierna (domenica 14 luglio) con l’edizione 2024 della ‘Hy-Vee One Step 250′.

CLASSIFICA FINALE RACE-1 IOWA INDYCAR

3 FIN Scott McLaughlin Team Penske 250 P 19.068 168.782 18.395 174.96

5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 250 P 0.481 0.481 19.028 169.144 18.519 173.791

2 FIN Josef Newgarden Team Penske 250 P 1.517 1.036 18.610 172.941 18.069 178.12

9 FIN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 250 P 5.004 3.487 19.431 165.633 18.533 173.659

21 FIN Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing 250 P 6.566 1.562 19.494 165.098 18.677 172.319

14 FIN Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 250 P 7.457 0.892 19.756 162.911 18.852 170.716

27 FIN Kyle Kirkwood Andretti Global 250 P 8.420 0.963 19.235 167.317 18.899 170.297

7 FIN Alexander Rossi Arrow McLaren 250 P 9.342 0.922 19.389 165.994 18.747 171.671

28 FIN Marcus Ericsson Andretti Global 250 P 10.377 1.034 19.132 168.221 18.802 171.17

11 FIN Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing 250 P 11.401 1.024 19.210 167.536 18.974 169.617

26 FIN Colton Herta Andretti Global 250 P 11.811 0.411 19.087 168.621 18.510 173.875

6 FIN Nolan Siegel Arrow McLaren 250 P 12.128 0.317 19.008 169.316 19.008 169.316

60 FIN Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 250 P 12.465 0.337 19.057 168.88 18.932 169.999

4 FIN Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 250 P 13.505 1.040 19.264 167.066 19.008 169.319

41 FIN Sting Ray Robb A.J. Foyt Enterprises 250 P 14.024 0.519 19.264 167.066 19.081