IndyCar, la stagione continua con la trasferta canadese di Toronto

Si torna all’interno di un tracciato cittadino per la dodicesima tappa della NTT IndyCar Series. Team e piloti della categoria si spostano come da tradizione in Canada per il caratteristico appuntamento di Toronto, unico all’esterno degli Stati Uniti d’America. Come accaduto negli ultimi anni si correrà presso l’Exhibition Place, percorso non permanente caratterizzato da 11 curve e con una lunghezza complessiva di 2.874 km (1.786 miglia).

Scott Dixon (2022, 2018, 2013 race-1 & 2 ) detiene il record di affermazione tra i piloti ancora presenti sullo schieramento. Il ‘kiwi’ vanta almeno un sigillo nel particolare circuito canadese insieme all’australiano Will Power (2016, 2010), l’americano Josef Newgarden (2015, 2017) ed al danese Christian Lundgaard (2023).

Le sorprese possono essere molteplici in un circuito unico nel proprio genere, uno dei più corti dell’intera stagione con tanti ‘avvallamenti’ che puntualmente mettono in difficoltà i piloti.

Il week-end che ci apprestiamo a vivere sarà il primo con i motori ibridi all’interno di un tracciato cittadino. L’esperienza maturata a Mid-Ohio ad inizio mese tornerà sicuramente utile per le squadre che nell’ultimo week-end hanno sperimentato i propulsori elettrificati anche su ovale all’interno dell’Iowa Speedway. La speranza è quella di non avere dei danni come accaduto a Scott Dixon in Ohio, una noia che potrebbe incidere sensibilmente nella bagarre per il titolo.