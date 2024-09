IndyCar, O’Ward beffa Power nella race-1 di Milwaukee. Il campionato resta aperto

Pato O’Ward ottiene la terza affermazione stagionale nella NTT IndyCar Series dopo una spettacolare race-1 in quel di Milwaukee Mile. Il messicano di McLaren festeggia davanti a Will Power, abile a guadagnare punti in campionato su Alex Palou. L’iberico avrà una chance di chiudere i giochi nella corsa di domani al fine di evitare la finalissima di Nashville di metà settembre.

La prima parte dell’evento è stata disputata completamente in regime di green flag con il neozelandese Scott McLaughlin (Penske #3) che ha dovuto cedere il primato provvisorio allo svedese Linus Lundqvist (Ganassi #8). Ottimo avvio per il debuttante scandinavo, in vetta alla graduatoria fino alla prima sosta ai box.

Un pit non perfetto ha infatti permesso all’ex vincitore della Bathurst 1000 di tornare leader per qualche secondo prima di essere beffato dal californiano Colton Herta (Andretti #26) e dal messicano Pato O’Ward (McLaren #5). I due si sono trovati davanti ai rivali, rispettivamente in prima e seconda piazza grazie ad una sosta anticipata di qualche giro rispetto alla concorrenza.

Dopo la prima bandiera gialla della gara, avvenuta intorno al 85mo passaggio per un problema alla monoposto di Katherine Legge (Coyne #51), McLaughlin è tornato in cattedra evitando di rientrare in pit road per cambiare le gomme. L’ex stella del Repco Supercars Championship ha quindi condotto le danze alla ripartenza davanti a Sting Ray Robb (Foyt #41), unico insieme al ‘kiwi’ a non fermarsi ai box in regime di caution.

La ripresa delle ostilità ha visto la vettura #3 restare in vetta alle operazioni nel traffico delle auto più lente, il neozelandese ha continuato con la sua strategia alternativa davanti all’accesa bagarre per il secondo posto provvisorio tra O’Ward ed Herta.

Il messicano ha beffato l’alfiere di Andretti Global e successivamente anche il portacolori del Team Penske, l’avvincente bagarre in pista ha preceduto a circa 100 giri dalla bandiera a scacchi una nuova sosta ai box in regime di green flag.

O’Ward ha tenuto il primato con margine sul leader del campionato Alex Palou (Ganassi #10) e Will Power (Penske #12), i due contendenti per il titolo hanno iniziato a duellare a distanza per la quarta piazza dopo aver beffato con la strategia McLaughlin.

Il primo colpo di scena della gara-1 di Milwaukee Mile è però arrivato al 147mo dei 250 giri con un clamoroso contatto in curva 1-2 tra Josef Newgarden (Penske #2) e Marcus Ericsson (Andretti #28). Il nativo di Nashville e vincitore dell’ultima Indy500 è finito contro le barriere insieme allo scandinavo ex pilota di F1, entrambi hanno dovuto prematuramente abbandonare la scena dopo aver battagliato per il secondo ed il terzo posto assoluto proprio in fronte a Palou.

Il secondo momento chiave nell’economia della prova è arrivato a 67 giri dalla fine con una caution nel cuore di una fase di soste ai box. Molti si sono fermati ai box in regime di green flag poco prima di una scomoda bandiera gialla per una ruota persa in pista da Colton Herta. Sei auto hanno quindi guadagnato un giro rispetto alla concorrenza, tra questi Power, Conor Daly (Juncos #78), Lundqvist #8, O’Ward #5, Christian Lundgaard (Rahal #45) e Santino Ferrucci (Foyt #14).

La ripartenza ha quindi visto iniziare la spettacolare bagarre per la vittoria con O’Ward abile a difendersi dall’arrembante Ferrucci e da Power. L’australiano ha tentato di impensierire i rivali, consapevole di dover guadagnare più punti possibili su Palou in vista dell’ipotetica finale di Nashville.

Il finale è stato più che mai appassionate con la rimonta dell’iberico di Ganassi verso la parte alta della graduatoria ed il tentativo di Power di riprendere il 25enne messicano nativo di Monterrey. La vettura del Team Penske ha tentato in ogni modo di avvicinare il #5 dello schieramento, una missione fallita nonostante il tanto ‘traffico’ presente sul tracciato.

Il messicano ha potuto tornare a festeggiare beffando Power che guadagna punti importanti su Palou in campionato. L’iberico ha dovuto accontentarsi della quinta piazza finale alle spalle di Ferrucci e di Conor Daly, rispettivamente in quarta e terza posizione sotto la bandiera a scacchi.

Domani la race-2 a Milwaukee Mile, penultima tappa della NTT IndyCar Series che scatterà alle 20.30.

CLASSIFICA INDYCAR MILWAUKEE MILE RACE-1

5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 250 P 105.042 27.102 134.823 23.790 153.593 4

12 RUN Will Power Team Penske 250 P 1.821 1.821 95.048 27.551 132.628 24.152 151.294 4

78 RUN Conor Daly Juncos Racing 250 P 2.404 0.582 118.731 27.226 134.21 24.259 150.628 4

14 RUN Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 250 P 16.690 14.286 159.27 27.936 130.799 24.143 151.348 4

10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 250 P 18.708 2.018 160.457 27.721 131.815 24.459 149.395 4

8 RUN Linus Lundqvist Chip Ganassi Racing 250 P 19.243 0.535 158.714 27.572 132.524 23.978 152.391 4

7 RUN Alexander Rossi Arrow McLaren 250 P 20.350 1.107 160.52 27.587 132.455 24.539 148.904 4

3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 250 P 21.074 0.724 152.929 27.731 131.767 23.585 154.926 3

45 RUN Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 250 P 21.571 0.498 156.678 27.632 132.239 24.767 147.532 5

9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 250 P 21.875 0.304 154.285 27.603 132.377 24.356 150.026