Ilenia Matonti, Olimpiadi Parigi 2024 taekwondo: scheda e giorni di gara

Una prima volta per crescere. Si appresta a vivere la sua prima Olimpiade Ilenia Elisabetta Matonti, pronta a competere nel taekwondo (categoria -49 kg). Un’occasione importantissima per la giovane azzurra che, seppur con un background ancora da costruire a pieno, sfrutterà il tatami di Parigi 2024 per proseguire il suo percorso nella scena che conta, cercando di arrivare più in fondo possibile.

Nome: Ilenia Elisabetta

Cognome: Matonti

Luogo e data di nascita: Salerno, 25/10/2004

Sport e disciplina: taekwondo (-49 kg)

Quando gareggia: mercoledì 7 agosto