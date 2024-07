Holger Rune rivela la causa del ritiro contro Fils: dubbi sulle Olimpiadi a Parigi

Non è un periodo da incorniciare per Holger Rune. Il danese, sceso in classifica mondiale al 17° posto, sperava di fare un bel percorso nell’ATP500 di Amburgo per arrivare alle Olimpiadi di Parigi con un morale un po’ più alto. Quest’anno il bilancio è di 27 vittorie e 14 sconfitte, con l’unica Finale raggiunta a inizio anno a Brisbane e persa contro Grigor Dimitrov.

Impegnato ieri contro il francese Arthur Fils (match valido per i quarti di finale), il danese è apparso fin da subito poco centrato e ha fatto fatica ad accendersi. Non è un caso che il transalpino fosse avanti 6-4 4-1. Prima di iniziare il sesto game del secondo parziale, però, la decisione di ritirarsi.

Nel match precedente, contro l’argentino Marco Trungelliti (vinto 6-4 6-3), Rune aveva accusato un problemino nella zona del vasto mediale e questa criticità si è ripresentata. Ne ha parlato lui stesso sui propri canali social.

“Mi dispiace tanto ragazzi. Il ginocchio mi ha dato problemi fin dalla prima partita. Ho cercato di recuperare, ma non ha funzionato“, ha scritto il danese.

Holger Rune on Instagram explains his retirement in Hamburg pic.twitter.com/G65v3SMtZT — Mario Boccardi (@marioboc17) July 19, 2024

A una settimana prima dell’inizio del torneo olimpico (dal 27 luglio al 4 agosto), è da capire come il n.17 del ranking affronterà il tutto. In teoria, c’è l’iscrizione all’ATP250 di Umago, prima di andare a Parigi. Vedremo quali saranno le sue decisioni.