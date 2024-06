Hockey pista, Mondiali 2024: le avversarie dell’Italia nella prima fase. Azzurri nel girone B

Il primo dado è tratto. Si delinea il cammino della Nazionale italiana di hockey su pista maschile in vista dei Campionati Mondiali 2024, rassegna quest’anno in scena dal 16 al 22 settembre a Novara e allestita all’interno dei World Skate Games, l’evento multisport che racchiude in unico luogo (in questo caso il nostro Paese), tutte le competizioni iridate delle discipline affiliate alla FISR.

Ieri, venerdì 28 giugno, proprio nella città ospitante si è svolto l’atteso sorteggio che ha inserito la squadra azzurra nel raggruppamento B con Cile, Francia e Spagna. Argentina, Portogallo, Angola e USA sono invece i quattro team del Girone A. In virtù di questo, gli uomini di Alessandro Bertolucci esordiranno contro gli avversari sudamericani lunedì 16 settembre, per poi incontrare i transalpini e gli iberici nei due giorni successivi.

Girone B anche per la Nazionale femminile, pronta a scontrarsi con Spagna, Cile e Inghilterra. Il match con le britanniche sarà il primo in programma per le azzurre (16 settembre); seguiranno le sfide con le cilene (17 settembre) e le spagnole (18 settembre).

In occasione del sorteggio era presente anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il quale ha presentato l’evento con queste parole: “Viviamo proiettati nel futuro e grazie ai giovani. Questa manifestazione rappresenta nel migliore dei modi tutto ciò. Quando si celebrano 100 anni di storia, come accade per la federazione mondiale e per l’Hockey qui a Novara – ha sottolineato il Ministro nelle parole raccolte dalla FISR – quando si parla di numeri come più di 100 paesi partecipanti, 12 discipline, 4 regioni coinvolte, 12.000 atleti, 600 competizioni, come accade per i World Skate Games 2024, è evidente che viene lanciata una sfida grandissima. Sfida che, grazie alla capacità organizzativa della Federazione mondiale e di quella italiana e della macchina organizzativa locale, sarà raccolta nel migliore dei modi, per un evento di portata straordinaria. Un territorio spettacolare come quello di Novara potrà essere promosso. La manifestazione mondiale rappresenta un incontro tra popoli, attraverso lo sport, per la pace, l’inclusione, in simbiosi con l’essere umano. Il Futuro non è solo di medaglie e vittorie, ma anche di inclusione, lealtà, solidarietà e legalità. Valori rappresentati a pieno dagli sport rotellistici”.