GTWC Europe, riparte il campionato con due settimane d’azione in Germania

Riprende da Hockenheim la stagione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. La pista teutonica accoglie la terza delle cinque tappe del noto campionato SRO, serie che a fine giugno ha disputato il centenario della 24h di Spa (secondo atto del GTWC Europe Endurance Cup).

Charles Weerts/Dries Vanthoor sono gli uomini da battere con la BMW M4 GT3 n. 32 del Team WRT. I belgi hanno vinto due tappe delle quattro disputate, rispettivamente race-1 in quel di Brands Hatch e la race-2 di Misano Adriatico. Il binomio dovrà vedersela con Maro Engel/Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes n. 48), all’attacco nel Regno Unito ed abili a difendersi in Romagna.

Come noto non ci sarà la BMW n. 46 del Team WRT di Valentino Rossi/Maxime Martin, auto che ha vinto la race-1 a Misano. Il nostro connazionale ed il belga torneranno all’attacco regolarmente al Nurburgring, terzo atto valido per le competizioni di durata che commenteremo tra poco più di sette giorni.

Occhi puntati in Baden-Württemberg a Maxi Goetz/Jules Gounon (Boutsen VDS Mercedes n. 9), Thierry Vermeulen/Giacomo Altoè (Emil Frey Racing Ferrari n. 69) e Tresor Attempto Racing Audi n. 99 con la confermata coppia composta da Alex Aka ed il campione in carica Sprint Cup Ricardo Feller.