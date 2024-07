GTWC Europe, Mercedes detta il ritmo nelle Pre-Qualifying

Mercedes risponde a Porsche e firma il giro veloce nelle Pre-Qualifying del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il tirolese Lucas Auer ha fatto la differenza con la riconoscibile AMG GT3 n. 48 di Winward Racing Team MANN-FILTER.

Il protagonista del DTM ha fatto la differenza precedendo il tedesco Luca Engstler (LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup Lamborghini n. 6), il migliore con margine della specifica classifica riservata alla Gold Cup.

La BMW M4 GT3 n. 32 Team WRT e la Ferrari 296 GT3 n. 69 Emil Frey Racing inseguono nell’ordine, rispettivamente con Dries Vanthoor ed il nostro Giacomo Altoé che torna in GT3 dopo aver corso nelle ultime settimane anche nel Ferrari Challenge Europe.

Domani un’intensa giornata attende i protagonisti del più importante campionato continentale riservato alle GT. Alle 9.45 la Q1, determinante per lo schieramento della prima competizione del week-end che scatterà alle 14.15. Come sempre tutto verrà offerto in diretta su YouTube sul canale ufficiale del campionato (GT World).