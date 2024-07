GTWC Europe, Lamborghini trionfa nella 3h del Nürburgring

Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper regalano alla Lamborghini n. 163 di GRT – Grasser Racing Team la vittoria nella 3h del Nürburgring valida per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup 2024. Prima gioia stagionale per il marchio italiano, successo per il team austriaco che non si imponeva nella serie dal 2017.

La Porsche n. 22 Schumacher CLRT Ayhancan Güven/Dorian Boccolacci/Laurin Heinrich e la Mercedes-AMG Team MANN-Filter n. 48 di Maro Engel/Lucas Auer/Daniel Morad concludono il podio di una prova che è stata caratterizzata dall’assenza di Safety Car. Porsche ha beffato nel finale Mercedes, Heinrich ha avuto la meglio nei confronti del canadese Morad che appena entrato in pista ha tentato di impensierire la Lamborghini di testa.

La vettura n. 163 ha condotto le danze dal primo all’ultimo giro, perfetta ad evitare i tanti problemi che si sono verificati in curva 1 dopo un errore in frenata da parte della Ferrari n. 71 AF Corse che ha escluso la Porsche n. 96 Rutronik Racing che scattava dalla pole-position.

Le prime concitate fasi d’azione hanno danneggiato anche la BMW M4 GT3 n. 46 Team WRT di Valentino Rossi/Maxime Martin/Raffaele Marciello. Il nostro connazionale ha spinto in testacoda la McLaren n. 188 Garage 59 innescando una carambola a catena che ha limitato anche Pure Rxcing Porsche n. 911, AF Corse Ferrari n. 52 e Tresor Attempto Racing Audi n. 66.

Alla vigilia della 3h di Monza, prossimo atto del GTWC Europe Endurance Cup che commenteremo a fine settembre, i vincitori della 24h di Spa Marco Sorensen/Nicki Thiim/Mattia Drudi (Comtoyou Racing Aston n. 7) sono ampiamente al comando della classifica generale grazie ad un nuovo risultato in Top10 nella giornata odierna. Menzione d’onore, invece, per la Ferrari n. 51 AF Corse di Alessio Rovera/ Davide Rigon/Alessandro Pier Guidi. L’auto citata ha infatti ottenuto l’ottavo posto assoluto conclusivo risalendo dalla 48ma posizione in griglia.