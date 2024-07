GTWC Europe, Aston e Ferrari all’attacco al Nürburgring dopo la 24h Spa. Torna Valentino Rossi

Appuntamento questo fine settimana dal Nürburgring con il terzo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Aston Martin e Ferrari ripartono dopo la prestazione della 24h di Spa, round commentato un mese scorso che ha premiato per la prima volta la nuova Vantage AMR EVO GT3 con Comtoyou Racing ed il tridente composto da Nicki Thiim/Marco Sorensen/Nicki Thiim n. 7.

Il brand britannico, al comando del campionato dopo l’affermazione nelle Ardenne, ha fatto la differenza approfittando di un problema nel finale da parte della Ferrari n. 51 di Davide Rigon/Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi (AF Corse – Francorchamps Motors), equipaggio rallentato clamorosamente durante l’ultimo pit stop dalla presenza in pit lane della Lamborghini n. 19 GRT presente in Silver Cup.

Aston Martin e Ferrari partono dunque da favorire in un week-end in cui ci si attende una risposta da parte di Mercedes e Porsche. Nel primo caso avremo Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz (GetSpeed n. 2) e Adam Christodoulou/Thomas Drouet/Maxi Goetz (Boutsen VDS n. 9), mentre Ayhancan Güven/Dorian Boccolacci/Laurin Heinrich (Schumacher CLRT n. 22) e Julien Andlauer/Sven Müller/Patric Niederhauser (Rutronik Racing n. 96) sono attesi con il secondo marchio citato.

Dopo il podio nella 24h di Spa, la BMW M4 GT3 n. 32 Team WRT di Sheldon van der Linde/Charles Weerts/Dries Vanthoor ci riprova in Germania. La formazione di Vincent Vosse farà nuovamente affidamento anche sulla gemella n. 46 di Maxime Martin/Raffaele Marciello/Valentino Rossi, mentre ROWE Racing potrà contare sempre su Marco Wittmann/Nick Yelloly/Phillip Eng n. 98 e Max Hesse/Dan Harper/Augusto Farfus n. 998.

Come sempre il week-end dell’Endurance Cup si articolerà in poche ore con le qualifiche e la competizione da tre ore nella medesima giornata di domenica. Come sempre tutto verrà diffuso in diretta su YouTube sul canale ufficiale della serie GTWorld.