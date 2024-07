Griglia di partenza Superbike, GP Gran Bretagna 2024: Razgatlioglu in pole, Bulega lo marca

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2024, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Donington. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza. Turno decisamente intenso in terra britannica in vista della gara-1 di oggi pomeriggio, domani spazio a Superpole Race e gara-2.

Toprak Razgatlioglu ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna, tuonando un perentorio 1:24.629 in sella alla sua BMW. Il fuoriclasse turco, leader della classifica generale ha rifilato un distacco di 0.573 a Nicolò Bulega, che scatterà dalla seconda piazzola con la sua Ducati.

Il padrone di casa Scott Redding completerà la prima fila con un’altra BMW, mentre la seconda fila sarà aperta dell’altro britannico Sam Lowes su Ducati, a precedere lo svizzero Dominique Aegerter (Yamaha) e l’olandese Michael van der Mark (BMW). Soltanto undicesimo Alvaro Bautista con la Ducati, da segnalare la settima piazza di Andrea Locatelli con la Yamaha davanti a Jonathan Rea.

Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2024, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Donington.

GRIGLIA DI PARTENZA GP GRAN BRETAGNA SUPERBIKE 2024

1. Toprak Razgatlioglu (BMW)

2. Nicolò Bulega (Ducati)

3. Scott Redding (BMW)

4. Sam Lowes (Ducati)

5. Dominique Aegerter (Svizzera)

6. Michael van der Mark (BMW)

7. Andrea Locatelli (Yamaha)

8. Jonatahn Rea (Yamaha)

9. Alex Lowes (Kawasaki)

10. Remy Gardner (Yamaha)

11. Alvaro Bautista (Ducati)

12. Garrett Gerloff (BMW)

13. Danilo Petrucci (Ducati)

14. Xavi Vierge (Honda)

15. Michael Ruben Rinaldi (Ducati)

16. Axel Bassani (Kawasaki)

17. Bradley Ray (Yamaha)

18. Iker Lecuona (Honda)

19. Andrea Iannone (Ducati)

20. Tito Rabat (Kawasaki)

21. Philipp Oettl (Yamaha)

22. Tarran Mackenzie (Honda)

23. Adam Norrodin (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2024

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1’24.629 8 275 276 1’24.629

2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’25.202 +0.573 6 267 274 1’25.202

3 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’25.406 +0.777 7 267 271 1’25.406

4 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’25.492 +0.863 5 274 1’25.492

5 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’25.528 +0.899 7 268 271 1’25.528

6 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’25.621 +0.992 8 271 273 1’25.621

7 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’25.630 +1.001 6 270 270 1’25.630

8 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’25.638 +1.009 8 239 269 1’25.638

9 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’25.644 +1.015 7 271 271 1’25.644

10 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’25.764 +1.135 7 268 269 1’25.764

11 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’25.839 +1.210 8 275 278 1’25.839

12 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’25.845 +1.216 8 271 279 1’25.845

13 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’25.895 +1.266 7 271 273 1’25.895

14 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’26.156 +1.527 7 272 272 1’26.156

15 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’26.167 +1.538 8 270 272 1’26.167

16 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1’26.197 +1.568 7 257 269 1’26.197

17 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’26.242 +1.613 8 262 266 1’26.242

18 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’26.393 +1.764 6 206 270 1’26.393

19 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’26.529 +1.900 8 270 273 1’26.529

20 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’26.607 +1.978 5 221 266 1’26.607

21 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1’26.692 +2.063 8 262 265 1’26.692

22 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’26.815 +2.186 6 264 268 1’26.815

23 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 1’28.488 +3.859 7 257 265 1’28.488