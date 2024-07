Gregorio Paltrinieri, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Doveva essere la grande sfida di Tokyo 2020/21 ma tutti sanno come è andata a finire. Gregorio Paltrinieri ci riprova a salire sul podio in tre specialità olimpiche, nella fase finale (forse) di una carriera straordinaria dove l’emiliano ha vinto tutto, anche più volte. Paltrinieri ci proverà prima in piscina con un 800 sl di “riscaldamento”, da cui non si aspetta niente ma dove è vice-campione olimpico in carica, poi dal 1500 sl dove invece iniziano le aspettative vere dell’azzurro che, dopo le fatiche in piscina, si getterà nelle malsane acque della Senna (o forse nel lago da poco annunciato come piano B) per cercare di ottenere il massimo dai 10 km in acque libere. Imprese titaniche ma non ci stupiremmo di vederlo più volte sul podio.

Nome: Gregorio

Cognome: Paltrinieri

Luogo e data di nascita: Carpi, 5/9/1994

Sport e disciplina: nuoto, 1500 stile libero, 800 stile libero. Nuoto in acque libere, 10 km

Quando gareggia: 29/30 luglio (880 stile libero), 3/4 agosto (1500 stile libero), 9 agosto (10 km acque libere)