Golf, un terzetto al comando dell’Evian Championship al termine del primo round

Le migliori golfiste del panorama internazionale questa mattina hanno dato il via al quarto Major stagionale. Spazio infatti al The Evian Championship (montepremi 6,5 milioni di dollari), evento nato nel 1994 ed organizzato in collaborazione tra LPGA Tour e Ladies European Tour. Al termine della prima tornata troviamo al comando un terzetto che guida con lo score di -7 (64 colpi).

Si tratta della scozzese Gemma Dryburgh, della tailandese Patty Tavatanakit e della svedese Ingrid Lindblad. Per il trio di testa una lunghezza di margine sulle sudcoreane Hyo Joo Kim e Hye-Jin Choi, sulla neozelandese Lydia Ko, sulla messicana Gaby Lopez, sulla giapponese Ayaka Furue e sulla statunitense Lauren Coughlin. Classifica chiaramente cortissima dopo la prima giornata con oltre 50 golfiste capaci di chiudere con punteggi al di sotto del par.

Sul percorso par 71 dell’Evian Resort Golf Club di Evian-les-Bains (Haute-Savoie, Francia) chiudono la top ten in decima posizione con il punteggio di -5 l’australiana Stephanie Kyriacou, la nipponica Rio Takeda, la sudcoreana Haeren Ryu, la svedese Madelene Sagstrom e l’olandese Anne van Dam. -4 e buon esordio per la danese Emily Kristine Pedersen, per la tailandese Pajaree Anannarukarn e per l’americana Angela Stanford.

Prima delle padrone di casa la francese Celine Boutier (foto), ventunesima con -2 in compagnia tra le altre della canadese Brooke M. Henderson, della statunitense Nelly Korda e della sudcoreana Jin Young Ko. Da dimenticare infine il primo round dell’inglese Charley Hull, terzultima con +8 e praticamente già eliminata in vista del taglio del venerdì.