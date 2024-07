Golf, Springer inizia con il botto il John Deere Classic! Per l’americano giro in 59 colpi, Valimaki al suo inseguimento

Avere un 59 nell’arco di una stagione è qualcosa di raro, due nell’arco temporale di meno di tre settimane è qualcosa di unico. Il John Deere Classic 2024 parte letteralmente con il botto, e davanti a tutti c’è l’americano Hayden Springer dopo il faraonico -12 del primo giro. Per lui due colpi di vantaggio sul più immediato inseguitore, ma si sa che nel golf un margine del genere, ad un quarto del percorso, è praticamente irrilevante.

Conta eccome invece il punteggio di Springer, un giro in 59 colpi dal tasso tecnico elevatissimo, con il record del campo eguagliato, per un giovedì pomeriggio statunitense di assoluto spettacolo. Lo show del ventisettenne è iniziato con l’eagle al par 5 della tre grazie ad un secondo colpo fenomenale, ed è continuato con una serie di sei birdie sulle sette successive buche, per arrivare al giro di boa ed uscire dalle prima nove con un irreale 27 (-8). Qualcosa di importante si capiva sarebbe potuto succedere, ma cinque par in fila hanno spento un po’ gli entusiasmi. Dalla 15 in poi però è tornata la magia: imbuca un putt da quasi sei metri al difficile par 4, poi fa centro da oltre cinquanta metri con l’approccio per l’eagle alla 17, per finire infine con un altro one putt alla diciotto che gli dà la gioia del sub-60.

È il secondo nella storia del TPC Deere Run, un campo oggi ammorbidito dalla pioggia e che ha visto parecchi giocatori andare bassi con i propri score. Seconda posizione con un -10 inaugurale per Sami Valimaki, che è partito nel pomeriggio con il putt caldissimo, trovando nella prime otto buche sei birdie ed un bogey. Il finlandese poi ha guadagnato altro cinque colpi per issarsi in solitaria in piazza d’onore. Terzo posto a -9 per lo statunitense Eric Cole, protagonista di un eccellente giro bogey free con delle ottime seconde nove (-6).

L’altra sorpresa di giornata la troviamo nel quartetto che condivide la quarta piazza con lo score complessivo di -8. Dopo la decima posizione di settimana scorsa non smette di stupire Luke Clanton, studente del secondo anno della Florida State University, che gioca a golf davvero bene ed è il nome nuovo sulla bocca di tutti. Insieme a lui i connazionali Chan Kim e Davis Thompson, e l’inglese Harry Hall.

Completano la top-10 sette golfisti appaiati all’8° posto con -7: Hayden Buckley, Kevin Chappell, Adam Svensson, Danny McCarthy, Seamus Power, Chandler Phillips e Lucas Glover. Inizio lento invece per la stella Jordan Spieth, che ha dovuto lottare per mettere a segno un primo giro in 69 colpi (-2) per la novantesima posizione pari merito. Per l’americano venerdì il primo obiettivo sarà senza dubbio passare il taglio.