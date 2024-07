Golf: Jhonattan Vegas vince il 3M Open, primo squillo sul PGA Tour dopo 7 anni

Si è concluso questa notte il 3M Open, torneo del PGA Tour che è l’ultimo prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. A vincerlo è il venezuelano Jhonattan Vegas, autore di un ottimo fine settimana e in grado di chiudere con un ultimo giro in 70 colpi dopo uno spettacolare terzo da 63: -17 (68 66 63 70, 267 colpi) per lui.

Tenuta a bada la rimonta dell’USA Max Greyserman, anch’egli capace di un 63, ma nelle ultime 18 buche, e rimasto dietro di una sola lunghezza (-16). Completa il podio Matt Kuchar, uno dei quattro mister 63 del sabato, che finisce a -15. Insieme a lui c’è Maverick McNealy.

Giù dalle prime tre posizioni uno dei due altri non americani in top ten, il canadese Taylor Pendrith, quinto da solo a -14 davanti al terzetto composto da Kurt Kitayama, Patrick Fishburn e Sahith Theegala, che rimangono a un colpo da Pendrith.

A completare la top ten, in nona posizione, ci sono J. J. Spaun, Matt NeSmith e il sudcoreano K. H. Lee. Per tutti loro score di -12. Quanto al vincitore, Vegas è il ritorno alla vittoria dopo ben sette anni (quasi precisi) sul PGA Tour, circuito nel quale raccoglie il suo quarto successo. Il tutto in una giornata che, in Venezuela, per altre ragioni, non può che essere di una particolarità estrema, per usare un eufemismo.