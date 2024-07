Golf, Harry Hall vince l’ISCO Championship alla terza buca di spareggio. Crolla Laporta

Harry Hall vince l’ISCO Championship 2024 alla terza buca di un assurdo playoff a cinque. Per il britannico è la prima vittoria in carriera sul PGA Tour, al termine di una settimana in cui la classifica è sempre stata cortissima. Il 26enne inglese vince grazie ad un birdie da fuori green, con l’approccio al par tre della nove che va diretto in buca. Hall ha terminato le 72 buche a -22, dopo una domenica in cui ha siglato un giro in 69 colpi (-3), entrando nello spareggio con Matt NeSmith (64), Pierceson Coody (70), Zac Blair (64) e Rico Hoey (69).

Hall ha salvato il par alla prima buca di playoff con un’uscita favolosa dal bunker, rimanendo in vita quando il putt da meno di due metri e mezzo di NeSmith è scivolato a destra. Salutano la compagnia Rico Hoey e Zac Blair, entrambi autori di un bogey alla prima buca extra. Nel successivo viaggio alla 18 tutti e tre i golfisti rimasti in gara sbagliano il putt per il birdie, con NeSmith che era ancora una volta il più vicino. Ci si è spostati al par 3 della nove, dove Blair e Coody (in testa dalla prima all’ultima buca) sono andati lunghi, con l’inglese che si è appoggiato invece a destra della bandiera.

Poi Hall si inventa il colpo del torneo, imbucando l’approccio e potendo festeggiare quando il sole stava ormai già tramontando. Dietro a Hall e al quartetto in piazza d’onore, al sesto posto a -20 sul percorso par 72 di Keene Trace terminano il coreano S.Y. Noh, autore di un giro finale in 65 colpi frutto di nove birdie e due bogey; Ben Taylor, con l’inglese che fa la giornata copia e incolla dell’asiatico; il britannico Sam Bairstow, che non va oltre il -2 e l’americano Neal Shipley. Completa la top-10 un quintetto di soli statunitensi: Chan Kim, Brandon Wu, Chaz Raevie e Johannes Veerman.

Crolla purtroppo Francesco Laporta, che aveva iniziato l’ultimo giro in top-10 ma una domenica decisamente no lo porta nei bassifondi della classifica. Il pugliese non trova mai ritmo, chiudendo le sue diciotto buche addirittura in 77 colpi (+5), retrocedendo fino al 50° posto. Peccato perché per il pugliese era una grande occasione, ha giocato tre giri di altissimo livello prima che si spegnesse la luce. Il miglior azzurro negli Stati Uniti è quindi Andrea Pavan, che con un 68 finale (-4) termina al 31° posto una settimana comunque positiva.