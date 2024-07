Golf, Ferguson e Smith in vetta nel BMW Open ad un round dal termine. Risale Celli

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel BMW International Open (montepremi 2,5 milioni di dollari). L’evento nato nel 1989 ed organizzato dal circuito europeo è giunto al penultimo atto con una coppia al comando della leaderboard e tanta incertezza a 18 buche dalla conclusione.

In vetta troviamo infatti con -14 (202 colpi) il tandem composto dallo scozzese Ewen Ferguson e dall’inglese Jordan Smith. Quest’ultimo è tra i miglior del sabato tedesco grazie ad un round da -6 in cui sigla 5 birdie, un eagle ed un bogey. Per i battistrada un solo colpo di margine sul francese Romain Langasque e sullo svedese Jens Dantorp. Potranno giocarsi grosse chance di vittoria anche coloro che stazionano al quinto posto con lo score di -12, ovvero l’inglese Matthew Southgate, l’americano Patrick Reed e l’australiano David Micheluzzi.

Sul percorso par 72 del Golfclub Munchen Eichenned di Monaco di Baviera (Germania) in ottava posizione con il punteggio di -10 troviamo il giapponese Rikuya Hoshino, seguito ad una lunghezza dal belga Matthis Besard, dal sudrafricano Thomas Aiken, dal danese Thomas Bjorn, dallo scozzese Connor Syme e dagli inglesi Joe Dean, Ross Fisher e James Morrison.

Risale brillantemente Filippo Celli, che grazie al -5 di giornata recupera ben 32 posizioni issandosi fino al 16° posto con lo score di -8. Il golfista italiano è in compagnia dell’inglese Tom Levis, del francese Julien Guerrier, dell’austriaco Berndt Wiesberger e del danese Jeff Winther. Per quel che riguarda gli altri italiani 44esima posizione con -1 per Matteo Manassero e 57° posto con +1 per Renato Paratore. Domani spazio all’ultimo e decisivo round che decreterà il successore di Thriston Lawrence nell’albo d’oro.