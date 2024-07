Golf: Ewen Ferguson vince il BMW International Open, Migliozzi vince l’European Swing e Manassero vola all’Open Championship!

Sono tre le notizie che arrivano dal BMW International Open che si è concluso oggi a Monaco di Baviera. La prima, naturalmente, riguarda il vincitore, Ewen Ferguson. Per il ventottenne scozzese, che chiude a -18 un weeekend molto bello, arriva il terzo successo sul DP World Tour, il primo nel 2024 dopo che ne aveva trovati due nel 2022.

La seconda riguarda Matteo Manassero, che seppur 47° con lo score di -3 si qualifica per l’Open Championship numero 152, di scena dal 18 al 21 luglio al Royal Troon. Sarà il terzo italiano in gara dopo Francesco Molinari, che ha l’esenzione da ex vincitore fino a 60 anni, e Guido Migliozzi, che il passo lo ha guadagnato attraverso il KLM Open vinto.

La terza riguarda proprio Migliozzi: il vicentino, infatti, pur non avendo superato neppure il taglio è proclamato vincitore dell’European Swing, il ciclo di sei tornei del DP World Tour con il quale si porta a casa 200.000 dollari. Un’altra soddisfazione importante per l’uomo che si è ripreso la leadership italiana.

Quanto al torneo in sé, con nessuno in grado di reggere il ritmo dell’ultimo giro di Ferguson, al secondo posto l’australiano David Micheluzzi a -16 in coppia con l’inglese Jordan Smith. Ancora Inghilterra e Scozia al quarto posto a -14, rispettivamente con Matthew Southgate e Connor Syme. Sesti a -13 il belga Matthis Besard, lo svedese Jens Dantorp e il giapponese Rikuya Hoshino.

L’altra bella notizia per l’Italia riguarda il nono posto, in mano a Filippo Celli che festeggia con il -12 un’altra bella settimana, terminata accanto all’inglese Ross Fisher, al francese Romain Langasque e al belga Thomas Pieters. Rimane fuori dalla top ten Patrick Reed: l’USA è 13° a -11. Detto di Manassero 47°, buoni segnali da Renato Paratore che termina 40° a -5.