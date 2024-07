Golf, Davis Thompson guida il John Deere Classic a 18 buche dalla conclusione

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti ad un round dal termine di un intenso John Deere Classic (montepremi 8 milioni di dollari), evento nato nel 1971 che catalizza le attenzioni di chi vuole strappare le ultime qualificazioni per l’Open Championship. Quando mancano 18 buche alla conclusione sembrano tre i golfisti accreditati per la vittoria, con Davis Thompson al comando.

L’americano guida la leaderboard con lo score di -21 (192 colpi) ed è risalito dalla quarta posizione grazie ad un super round da -9 bogey free. Il battistrada vanta due lunghezze di margine sul connazionale Eric Cole e sull’inglese Aaron Rai. Quarta posizione con il punteggio di -17 per lo statunitense Haydn Springer e per il cinese di Taipei C.T. Pan. -16 e sesta piazza per gli americani J.J. Spaun, Michael Thornbjornsen e Luke Clanton. Quest’ultimo, non ancora pasato al professionismo, continua ad essere in lizza per strappare una clamorosa top ten.

Sul percorso par 71 del TPC Deere Run di Silvis (Illinois, Stati Uniti d’America) chiudono la top ten in nona posizione con lo score di -15 lo statunitense Carson Young, il finlandese Sami Valimaki ed il filippino Rico Hoey. A -14 troviamo infine un gruppone composto dal venezuelano Jhonattan Vegas, dall’inglese Harry Hall, e dagli americani Ben Griffin, Keith Mitchell, Jordan Spieth, Andrew Novak, Lucas Glover, Chain Kim e Danny McCarthy.

Nel pomeriggio italiano spazio all’ultimo e decisivo round che decreterà il successore nell’albo d’oro di Sepp Straka. Nella passata edizione l’austriaco si impose con il punteggio di -21 beffando gli statunitensi Alex Smalley e Brendon Todd.