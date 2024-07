Golf, con un eagle all’ultima buca Ayaka Furue si aggiudica l’Evian Championship

Con un colpo di scena degno di un film hollywoodiano termina un serratissimo The Evian Championship (montepremi 6,5 milioni di dollari). Il quarto Major stagionale, organizzato in collaborazione tra LPGA Tour e Ladies European Tour, termina tra le mani di una straordinaria Ayaka Furue. La nipponica piazza tre birdie ed un eagle nelle ultime 5 buche beffando le rivali dirette.

La giapponese chiude il fine settimana transalpino con lo score complessivo di -19 (265 colpi) balzando al comando grazie ad una spettacolare domenica da -6 archiviata con un preziosissimo eagle al par 5 della buca 18. Epilogo beffardo dunque per l’australiana Stephanie Kyriacou, che saluta la kermesse ad un solo colpo dal trionfo. Terza posizione con il punteggio di -17 per la tailandese Patty Tavatanakit.

Sul percorso par 71 dell’Evian Resort Golf Club di Evian-les-Bains (Haute-Savoie, Francia) in quarta piazza con -15 troviamo l’americana Laura Coughlin, seguita a due lunghezze di distacco dalla sudcoreana Haeran Ryu. -11 e sesto posto per l’altra tailandese Pajaree Anannarukarn, che precede di un colpo il terzetto composto dalla taipeana Peiyun Chien, dalla tedesca Ester Henseleit e dalla sudcoreana Hye-Jin Choi. Chiudono infine la top ten in decima posizione con il punteggio di -9 la statunitense Ally Ewing e la giapponese Akie Iwai.

Per Furue, ventiquattrenne di Kobe (Giappone), la vittoria colta in Francia è la decima della giovane carriera da professionista e la seconda in circuiti al difuori dall’LPGA Japan Tour. Il successo arriva a due anni di distanza dal Trust Golf Women’s Scottish Open.