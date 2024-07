Golf: Åberg si mette davanti di forza nel terzo giro, Manassero resta in top ten

Ludvig Åberg lancia segnali (molto) forti allo Scottish Open. Lo svedese che intende ribaltare il mondo del golf è al comando del torneo che si gioca al Renaissance Club di North Berwick con lo score di -17. Stavolta non arriva il 64, ma mette comunque a segno un 65 che tutto dice circa la sua assoluta costanza nel corso di questo evento.

Alle sue spalle Robert MacIntyre: bel recupero dello scozzese che scala nove posti in virtù del suo -7, che lo porta a -15, dunque a soli due colpi di distanza dal leader. Terzo da solo, anche qui grazie a un bel moving day (in -6) l’australiano Adam Scott a -14.

Nel gruppo dei quarti troviamo il francese Antoine Rozner, che allo stato attuale staccherebbe uno dei tre pass disponibili per l’Open Championship (gli altri due sono van Rooyen e Davis), a -13 assieme al sudcoreano Sungjae Im e agli USA Sahith Theegala e Collin Morikawa.

Continuano le buone nuove da Matteo Manassero, che pur perdendo cinque posizioni resta in lotta per cogliere un risultato assai significativo. Ottavo posto per lui a -12, in compagnia di Rory McIlroy e del sudafricano Erik van Rooyen. 61° invece Francesco Molinari, che scende in virtù di un +2 di giornata che significa -3 totale.