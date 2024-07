Giulia Gabbrielleschi, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto di fondo: scheda e giorni di gara

Vincitrice del bronzo negli ultimi Europei di Belgrado nella 10 km, la toscana ha ottenuto il pass a Cinque Cerchi dopo la prova degli Assoluti di Riccione. Un’atleta di grande esperienza che ha iniziato a conquistare medaglie mondiali ed europee dal 2018. Per lei sarà la sua prima volta alle Olimpiadi e cercherà di estrarre il meglio che può in un contesto non semplice di certo per la presenza di molte atlete provenienti nella vasca. L’obiettivo sarà lottare per le medaglie.

Nome: Giulia

Cognome: Gabbrielleschi

Luogo e data di nascita: Firenze, 24 luglio 1996

Sport e disciplina: nuoto di fondo (10 km)

Quando gareggia: giovedì 8 agosto (10 km)