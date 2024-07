Giro d’Austria 2024: Filippo Ganna viene beffato nel prologo iniziale, non un gran segnale verso Parigi

Si è aperto oggi il Giro d’Austria, corsa a tappe giunta alla 73ma edizione che si disputa in contemporanea con il Tour de France. Nonostante la categoria 2.1, sono presenti quattro squadre World Tour che fanno sì che il livello sia comunque mediamente alto.

Prima frazione con un prologo completamente pianeggiante a St. Pölten di 3 km: l’attesa era tutta per Filippo Ganna che però non è riuscito a conquistare il successo.

Il fenomeno azzurro, reduce dal tricolore nella prova contro il tempo, è stato infatti beffato dal diciannovenne australiano Cameron Rogers (Lidl – Trek Future Racing), al successo più importante della giovane carriera e ovviamente nuovo leader della classifica generale.

Per Ganna non un gran segnale verso l’obiettivo della stagione, le Olimpiadi di Parigi 2024. Ovviamente questo risultato non deve troppo preoccupare, sia per la distanza (prova brevissima, tre minuti di gara), sia per la preparazione con tutti i carichi di lavoro che sta affrontando il piemontese.