Giro d’Italia femminile 2024, tappa di oggi (9 luglio): percorso, orari, tv. Primo arrivo in salita a Teano

Prosegue il Giro d’Italia femminile 2024. Sarà una giornata molto importante nella Corsa Rosa, perchè oggi ci sarà il primo arrivo in salita. La classifica generale, che vede Elisa Longo Borghini in testa, potrebbe subire degli scossoni molto importanti.

PERCORSO

Dopo una tappa dedicata alle ruote veloci, ecco che arriva il primo arrivo in salita del Giro d’Italia donne. Una frazione che abbastanza pianeggiante per quasi tutta la sua interezza, ma a dodici chilometri dalla fine ecco la salita che porta a Toano. Una pendenza media del 5,5% per una tappa che forse non dirà chi vincerà la maglia rosa, ma potrebbe dire chi non ci sarà nella lotta al vertice.

ALTIMETRIA

FAVORITE

Fari puntati sulla maglia rosa Elisa Longo Borghini, che vuole confermare la propria leadership nel primo arrivo in salita del Giro. In casa Italia guarda con interesse alla tappa anche Gaia Realini. Fari puntati soprattutto sulla francese Juliette Labous e sull’australiana Neve Bradbury. Non bisogna nemmeno dimenticare la svizzera Elise Chabbey e la spagnola Mavi Garcia. Ovviamente non può essere lasciata fuori dai pronostici una straordinaria campionessa come Lotte Kopecky.

PROGRAMMA SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2024

Seconda tappa – Sabbioneta-Toano (113 km)

Orario partenza ufficiale: 11.20

Orario d’arrivo stimato: 14.30 circa

GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport HD dalle 12.40, Rai 2 dalle 14.00

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.40, Discovery+, eurosport.it dalle 12.50

Diretta testuale: OA Sport