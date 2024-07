Elisa Longo Borghini vince il Giro d’Italia: “Ho dimostrato di essere la più forte, orgogliosa di questa maglia”

Elisa Longo Borghini completa l’opera e respinge l’ultimo assalto di Lotte Kopecky, difendendo la Maglia Rosa (presa dopo la prima tappa e mai più lasciata) fino al traguardo di L’Aquila e vincendo il Giro d’Italia 2024. Primo sigillo della carriera in un Grande Giro per la 32enne piemontese, che adesso mette nel mirino gli imminenti Giochi Olimpici di Parigi 2024 con il sogno di conquistare l’oro nella prova in linea dopo i bronzi di Rio 2016 e Tokyo 2021.

“Adesso questa maglia è mia. Oggi in partenza la gente aveva dei dubbi e pensava che Kopecky mi avrebbe battuto in volata. Avevamo l’1% di possibilità di vincere, c’era un solo secondo di vantaggio. Tutta la squadra era estremamente motivata per mantenere la maglia rosa e le mie compagne di squadra hanno fatto un grandissimo lavoro, quindi devo ringraziarle“, le prime parole a caldo di Longo Borghini dopo la frazione decisiva.

“Sono veramente orgogliosa di vestire questa maglia rosa in Italia. Avrò bisogno di tempo per realizzare quello che ho fatto. È stato così speciale, perché mio marito è arrivato stanotte per essere qui con me alla partenza della tappa. Volevo tagliare il traguardo con la maglia rosa per dimostrare a tutti di essere la più forte, e la Lidl-Trek è stata la squadra più forte“, prosegue la ciclista italiana.

Sul ricordo più bello di questo Giro d’Italia: “Probabilmente oggi. Mi piace il thrilling, l’adrenalina, il testa a testa, la battaglia. Mi piace combattere fino alla fine e quando vedo la linea d’arrivo sono come i tori, vedo rosso. Volevo prendermi la rivincita su Kopecky, perché ieri mi ha un po’ turbato. Oggi dovevo arrivarle davanti, in un modo o nell’altro“.