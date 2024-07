Giro d’Italia femminile 2024, tappa di oggi (8 luglio): percorso, orari, tv. Prima occasione per le velociste

Seconda giornata di corsa per il Giro d’Italia Women 2024. Dopo l’apertura di ieri con la cronometro per le strade di Brescia, che ha visto trionfare Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) e vestire così la prima Maglia Rosa di quest’edizione, oggi spazio alla prima tappa in linea. Si parte dalla meravigliosa Sirmione, perla del Lago di Garda, per concludersi nella non lontana Volta Mantovana dopo 110 chilometri.

PERCORSO

Sarà molto probabilmente la prima occasione per le velociste, anche se il finale mosso si apre a più scenari. Non ci sono asperità che possono mettere in difficoltà le ruote veloci ed il GPM di quarta categoria a Cavriana (ci sarà due volte nel percorso) non presenta un ostacolo. Ultimi chilometri verso Mantovana che non presentano particolari difficoltà, ma di pianura ce ne sarà poco. Un su e giù che si potrebbe prestare anche a colpi di mano da parte di chi vuole evitare la volata.

ALTIMETRIA

FAVORITE

Un nome su tutte: Elisa Balsamo. L’azzurra della Lidl-Trek è la velocista migliore nella lista di partenza, ed è decisa a lasciare il segno in questa Corsa Rosa. L’italiana però è al rientro dopo la terribile caduta del mese scorso, che per dinamica poteva portare a conseguenze ben peggiori, quindi c’è da testare la sua condizione. Potrebbe provare la volata anche la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), campionessa del mondo in carica e abile in ogni arrivo. Poi comunque tanta Italia: Chiara Consonni (UAE Team ADQ) e Vittoria Guazzini (FDJ – SUEZ) su tutte.

PROGRAMMA SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2024

Seconda tappa – Sirmione-Volta Mantovana (110 km)

Orario partenza ufficiale: 11.45

Orario d’arrivo stimato: 14.18/14.34

GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport HD dalle 12.40

Diretta streaming: Rai Sport dalle 12.40, Discovery Plus, eurosport.it dalle 12.50

Diretta testuale: OA Sport