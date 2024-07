Giro d’Italia femminile 2024, tappa di oggi (12 luglio): percorso, orari, tv. Arrivo insidioso a Chieti

Continuano le tappe tutt’altro che scontate al Giro d’Italia femminile 2024. Nella sesta giornata di corsa la carovana si sposterà da San Benedetto del Tronto a Chieti, in una frazione che non prevede praticamente un metro di pianura e che si può far sentire sulle gambe delle cicliste. Elisa Longo Borghini è ancora salda in maglia rosa, ma la vittoria di ieri di Lotte Kopecky ha definitivamente aperto la battaglia per il successo.

PERCORSO

Si sale sempre fin quasi dalla partenza da San Benedetto. Un continuo su e giù con tre GPM di terza categoria. Il gruppo non vivrà davvero mai un attimo di riposo e anche il finale verso Chieti è complicato: sono sei chilometri di salita che si snoda costantemente attorno al 7% per circa 3.5 km, seguiti dagli ultimi km approssimativamente pianeggianti fino all’arrivo.

ALTIMETRIA

FAVORITE

Frazione molto difficile da pronosticare, con la fuga che potrebbe andare via e anche avere spazio per arrivare. Se dovesse avere ancora forza per attaccare attenzione alla brasiliana Ana Vitória Magalhães, oppure ad un bis della canadese Clara Edmond. Se invece la vittoria se la giocheranno le big di classifica sarà quasi impossibile discostarsi da Lotte Kopecky, visto che la belga difficilmente di stacca su salite del genere e in una volata ristretta non ha rivali. Elisa Longo Borhini deve provare a lasciare tutte sul posto sul tratto all’11% in avvicinamento a Chieti, ma anche non perdere nulla dalla belga non sarebbe un risultato da disdegnare. Occhio poi a Cecilie Uttrup Ludwig e Juliette Labous.

PROGRAMMA SESTA TAPPA GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2024

Sesta tappa – San Benedetto del Tronto-Chiesti (159 km)

Orario partenza ufficiale: 9.55

Orario d’arrivo stimato: 14.12/14.46

GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport HD dalle 12.40

Diretta streaming: Rai Sport dalle 12.40, Discovery Plus, eurosport.it dalle 12.50

Diretta testuale: OA Sport