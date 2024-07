Giro d’Italia femminile 2024, tappa di oggi (10 luglio): percorso, orari, tv. Giornata da fughe

Prosegue senza tregue il Giro d’Italia al femminile: appuntamento oggi con la quarta tappa, con partenza da Imola ed arrivo in quel di Urbino. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favorite e programma.

PERCORSO

Sono 134 i chilometri da percorrere. I primi 80 sono completamente pianeggianti, poi si sconfina verso San Marino e si inizia a salire: GPM di 5,6 chilometri al 6,8%. Da qui in poi non ci sarà un attimo di pausa: si ripassa per il confine, si ritorna in Italia e si sale verso il secondo GPM di Monte Osteraccia con 8,2 chilometri al 4,2%. Lunga discesa e poi la salita finale verso Urbino: 13,6 chilometri al 2,5% che andrà avanti a gradoni.

ALTIMETRIA

FAVORITE

Sarà una giornata molto probabilmente dedicata alle fughe. Occhio che in ogni caso se qualche squadra si metterà davanti potrebbero giocarsela anche le donne di classifica con Lotte Kopecky a caccia della Maglia Rosa di Elisa Longo Borghini. In caso di fuga le atlete da seguire sono Silvia Persico, Elise Chabbey, Grace Brown, Elizabeth Deignan e Cédrine Kerbaol.

PROGRAMMA TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2024

Terza tappa – Imola-Urbino (134 km)

Orario partenza ufficiale: 10.40

Orario d’arrivo stimato: 14.30 circa

GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport HD dalle 12.55 alle 14.00, Rai 2 dalle 14.00

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.55, Discovery+, eurosport.it dalle 12.50

Diretta testuale: OA Sport