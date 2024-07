Giro d’Italia femminile 2024: Liane Lippert trionfa a Chieti, terza Magnaldi. Longo Borghini ancora leader

Arriva la fuga al Giro d’Italia 2024 al femminile: sul traguardo di Chieti al termine della sesta tappa ad imporsi è la tedesca Liane Lippert. Decima vittoria in carriera per l’atleta della Movistar, che bissa il trionfo ottenuto al Tour l’anno scorso. Resta in Maglia Rosa Elisa Longo Borghini.

Dopo tanti attacchi nella prima fase di gara sono riuscite ad evadere quattro atlete: Ruth Edwards (Human Powered Health), Ane Santesteban (Laboral Kutxa – Fundacion Euskadi), Liane Lippert (Movistar Team) ed Erica Magnaldi (UAE Team ADQ). Per loro margine importante sul plotone, salito fino ad oltre 2′.

Team dsm-firmenich Post NL e Lidl-Trek si sono messe a tirare per andare a ridurre il margine, ma le attaccanti hanno approcciato davanti l’ascesa finale verso Chieti. Proprio lì sono iniziati gli attacchi in gruppo: la prima a partire è stata Lotte Kopecky, a seguire la ruota della campionessa del mondo la Maglia Rosa Elisa Longo Borghini. Scontro spettacolare tra le due, scatto e controscatto, per poi rallentare e farsi raggiungere anche dalle altre scalatrici.

Davanti Magnaldi ha dettato il passo e con lei sono rimaste Lippert ed Edwards che sono andate a giocarsi il successo in volata: trionfo per la tedesca davanti alla statunitense e all’azzurra. Poco dietro il gruppo compatto con Longo Borghini a sprintare per il quarto posto.