Giovanni Tocci, Olimpiadi Parigi 2024 tuffi: scheda e giorni di gara

Terza Olimpiade della carriera per Giovanni Tocci. Il calabrese è il veterano e capitano della squadra azzurra. Il grande obiettivo è mettersi al collo una medaglia olimpica e la gara dove questa impresa può riuscire è quella del sincro maschile in coppia con Lorenzo Marsaglia. Servirà la prestazione perfetta per i due azzurri, che sono in un lotto di coppie che può giocarsi il bronzo. Nell’individuale dai tre metri l’obiettivo è la qualificazione alla finale e poi centrale il massimo risultato possibile.

Nome: Giovanni

Cognome: Tocci

Luogo e data di nascita: Cosenza, 31 Agosto 1994

Sport e disciplina: Tuffi

Quando gareggia: venerdì 2 Agosto (finale 3m sincro), martedì 6 Agosto (preliminari 3m), mercoledì 7 Agosto (eventuale semifinale 3m), giovedì 8 Agosto (eventuale finale 3m)