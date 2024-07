Giorgio Malan, Olimpiadi Parigi 2024 pentathlon moderno: scheda e giorni di gara

Medaglia d’oro ai Giochi Europei 2023, Giorgio Malan ha staccato da tempo il pass nominale per le Olimpiadi di Parigi 2024: l’ingresso in finale è l’obiettivo minimo, ma l’azzurro può ambire anche ad un ingresso almeno in top five in finale. Il ranking round di scherma potrà già dirci molto sulle ambizioni di Malan ai Giochi: l’italiano, infatti, ha nel nuoto il punto di forza e può fare molto bene nel laser run.

Nome: Giorgio

Cognome: Malan

Luogo e data di nascita: Torino, 27/01/2000

Sport e disciplina: Pentathlon moderno, individuale maschile

Quando gareggia: Ranking round di scherma 8 agosto, semifinale 9 agosto, eventuale finale 10 agosto