Ginnastica artistica, Olimpiadi 2024: tutti i qualificati alle finali, l’Italia fa festa con la squadra

Alla Bercy Arena si sono disputate le qualificazioni maschili per quanto riguarda la ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024 e si è delineato il quadro dei vari finalisti: le migliori otto squadre, i migliori 24 all-arounder, i migliori otto in ogni singola specialità. L’Italia ha fatto festa con la squadra, staccando il pass per l’atto conclusivo con il sesto posto. Promossi anche Yumin Abbadini (ottavo ) e Mario Macchiati (sedicesimo) nel concorso generale individuale, ma purtroppo non sono arrivate qualificazioni sui vari attrezzi.

QUALIFICATI FINALI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE OLIMPIADI PARIGI 2024

GARA A SQUADRE

1. Cina 263.028

2. Giappone 260.594

3. Gran Bretagna 256.561

4. Ucraina 253.893

5. USA 253.229

6. Italia 249.764

7. Svizzera 249.662

8. Canada 247.794

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND)

1. Boheng Zhang (Cina) 88.597

2. Shinnosuke Oka (Giappone) 86.865

3. Daiki Hashimoto (Giappone) 85.064

4. Ruoteng Xiao (Cina) 84.898

5. Jake Jarman (Gran Bretagna) 84.897

6. Joe Fraser (Gran Bretagna) 84.666

7. Oleg Verniaiev (Ucraina) 84.631

8. Yumin Abbadini (Italia) 83.933

9. Carlos Yulo (Filippine) 83.631

10. Frederick Richard (USA) 83.498

11. Illia Kovtun (Ucraina) 83.163

12. Matteo Giubellini (Svizzera) 83.066

13. Paul Juda (USA) 82.865

14. Krisztofer Meszaros (Ungheria) 82.798

15. Jesse Moore (Australia) 82.698

16. Mario Macchiati (Italia) 82.231

17. Casimir Schmidt (Paesi Bassi) 82.098

18. Milad Karimi (Kazakhstan) 82.065

19. Diogo Soares (Brasile) 81.999

20. Florian Langenegger (Svizzera) 81.898

22. Felix Dolci (Canada) 81.498

23. Frank Rijken (Paesi Bassi) 81.233

24. Nils Dunkel (Germania) 81.232

26. Rene Cournoyer (Canada) 80.798

Esclusi per la regola dei passaporti: Noe Seifert (Svizzera, 21mo con 81.798) e Lorenzo Minh Casali (Italia, 25mo con 81.166).

CORPO LIBERO

1. Jake Jarman (Gran Bretagna) 14.966

2. Carlos Yulo (Filippine) 14.766

3. Rayderley Zapata (Spagna) 14.600

4. Illia Kovtun (Ucraina) 14.533

5. Luke Whitehouse (Gran Bretagna) 14.533

6. Boheng Zhang (Cina) 14.466

7. Artem Dolgopyat (Israele) 14.466

8. Milad Karimi (Kazakhstan) 14.433

CAVALLO CON MANIGLIE

1. Rhys McClenaghan (Irlanda) 15.200

2. Stephen Nedoroscik (USA) 15.200

3. Max Whitlock (Gran Bretagna) 15.166

4. Takaaki Sugino (Giappone) 15.033

5. Oleg Verniaiev (Ucraina) 15.033

6. Nariman Kurbanov (Kazakhstan) 15.000

7. Woong Hur (Corea del Sud) 14.900

8. Loran de Munck (Paesi Bassi) 14.766

ANELLI

1. Jingyuan Zou (Cina) 15.300

2. Yang Liu (Cina) 15.233

3. Samir Ait Said (Francia) 14.966

4. Glen Cuyle (Belgio) 14.900

5. Adem Asil (Turchia) 14.866

6. Eleftherios Petrounias (Grecia) 14.800

7. Vahagna Davtyan (Armenia) 14.733

8. Harry Hepworth (Gran Bretagna) 14.700

VOLTEGGIO

1. Nazar Chepurnyi (Ucraina) 14.833

2. Harry Hepworth (Gran Bretagna) 14.766

3. Aurel Benovic (Croazia) 14.733

4. Igor Radivilov (Ucraina) 14.700

5. Jake Jarman (Gran Bretagna) 14.699

6. Carlos Yulo (Filippine) 14.683

7. Artur Davtyan (Armenia) 14.666

8. Mahdi Olfati (Iran) 14.583

PARALLELE PARI

1. Jingyuan Zou (Cina) 16.200

2. Boheng Zhang (Cina) 15.333

3. Shinnosuke Oka (Giappone) 15.300

4. Oleg Verniaiev (Ucraina) 15.266

5. Lukas Dauser (Germania) 15.166

6. Illia Kovtun (Ucraina) 15.166

7. Ferhat Arican (Turchia) 15.033

8. Wataru Tanigawa (Giappone) 15.000

SBARRA

1. Boheng Zhang (Cina) 15.133

2. Chia-Hung Tang (Cina Taipei) 14.933

3. Takaaki Sugino (Giappone) 14.733

4. Tin Srbic (Croazia) 14.600

5. Shinnosuke Oka (Giappone) 14.533

6. Angel Barajas (Colombia) 14.466

7. Weide Su (Cina) 14.400

8. Marios Georgiou (Cipro) 14.366