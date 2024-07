Ginnastica artistica, la formazione dell’Italia per le Olimpiadi: scelti i quartetti delle Fate per ogni attrezzo

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni alle Olimpiadi di Parigi 2024, desiderosa di battagliare per una medaglia nella gara a squadre di ginnastica artistica femminile, la prova regina della Polvere di Magnesio ai Giochi, quella che premia la profondità e la caratura del movimento di un’intera Nazione. Il Bel Paese ha sfiorato la medaglia a Tokyo 2020 e nell’ultima edizione dei Mondiali, dunque ha tutte le carte in regola per inseguire il colpaccio sfidano soprattutto USA, Brasile, Cina, Gran Bretagna, Francia e Giappone.

Il DT Enrico Casella ha convocato le migliori cinque ginnaste a disposizione, dopo l’infortunio accusato da Asia D’Amato agli Europei e i problemi fisici che hanno attanagliato Vanessa Ferrari (mai più in gara dopo l’argento al corpo libero ottenuto tre anni fa). Il Direttore Tecnico ha nei fatti delineato anche i quartetti che saranno impegnati durante le qualificazioni di domenica 28 luglio (le azzurre saranno impegnate nella seconda suddivisione a partire dalle ore 11.40, insieme agli USA di Simone Biles).

Manila Esposito e Alice D’Amato saranno impegnate su tutti gli attrezzi: sono rispettivamente la campionessa e la vice campionessa d’Europa, da entrambe ci si aspettano grandi cose. La campana ha nelle gambe soprattutto una grande trave e un corpo libero d’eccellenza, la genovese punta molto sulle parallele asimmetriche e su una rilevante consistenza complessiva. Esordio a cinque cerchi per Manila, seconda apparizione ai Giochi per Alice, che andranno a caccia anche di finali individuali.

Nell’all-around vedremo anche Elisa Iorio, fortissima soprattutto sugli staggi e pronta a esibire anche il doppio avvitamento al volteggio, al pari delle due compagne generaliste. Angela Andreoli e Giorgia Villa si spartiranno gli attrezzi: volteggio e corpo libero per la bresciana, parallele asimmetriche e trave per la bergamasca. L’ordine di salita è ancora da definire, di seguito la formazione dell’Italia di ginnastica artistica femminile per le qualificazioni delle Olimpiadi di Parigi 2024.

FORMAZIONE ITALIA OLIMPIADI PARIGI 2024

VOLTEGGIO: Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli.

PARALLELE ASIMMETRICHE: Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa.

TRAVE: Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa.

CORPO LIBERO: Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli