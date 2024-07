Ginevra Taddeucci, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Ginevra Taddeucci a Parigi, probabilmente, sarebbe andata comunque come migliore interprete della 10 km in acque libere al posto di Arianna Bridi, che si era conquistata il pass a Doha ma è stata fermata per problemi cardiaci. Non si è accontentata ed ha piazzato la zampata nei 1500 stile libero al Sette Colli, conquistando il pass nominale sia per la gara in piscina, dove difficilmente potrà aspirare alla finale ma magari potrà limare il personale e soprattutto per la gara in acque libere, doe al suo fianco è stata chiamata Giulia Gabbrielleschi. L’azzurra part nella 10 km come outsider di lusso. Ha dimostrato di saper tenere il ritmo delle più forti e l’exploit potrebbe essere dietro l’angolo.

Nome: Ginevra

Cognome: Taddeucci

Luogo e data di nascita: Lastra a Signa (FI) 3/5/1997

Sport e disciplina: nuoto, 1500 sl, 10 km in acque libere

Quando gareggia: 30/31 luglio (1500 stile libero), 10 agosto 10 km in acque libere