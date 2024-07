Gianmarco Tamberi perde la fede nuziale nella Senna. “Perso un oro ne trovi un altro”

Gianmarco Tamberi ha perso la fede nuziale durante la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il portabandiera dell’Italia insieme ad Arianna Errigo ha smarrito nella Senna il simbolo del suo amore con Chiara Bontempi, come ha riportato l’Ansa. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in alto è stato poi preso in giro dai compagni di Nazionale: “Perso un oro ne trovi un altro“. I giocatori del Settebello si sarebbero anche offerti di testimoniare con la moglie nel caso in cui ce ne fosse bisogno.

Gianmarco Tamberi è stato grande protagonista con il tricolore in mano, prendendosi una bella visibilità davanti alle telecamere insieme ai connazionali. Il fuoriclasse marchigiano ha aggiunto questo grande onore al suo palmares sconfinato, ora tornerà in Italia per allenarsi e per completare la preparazione in vista della sua gara, che si disputerà nella parte conclusiva della rassegna a cinque cerchi.

L’azzurro ha dichiarato: “È stata una figata pazzesca e poi il finale è stato bellissimo con la Tour Eiffel e i cinque cerchi. Che squadra, c’è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni“. Al momento non si conosce ancora la sua reazione alla perdita di un bene prezioso e affettivo come può essere la fede nuziale.