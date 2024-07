Gianmarco Tamberi lancia un allarme: “Dolore al bicipite”. Salta la gara in Ungheria: “Manca un mese alle Olimpiadi…”

Gianmarco Tamberi ha deciso all’ultimo minuto di non prendere parte al Meeting di Szekesfehervar, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione Olimpico di salto in alto si era recato in Ungheria per fare un punto della situazione lungo la strada di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e nelle dichiarazioni della vigilia era parso decisamente baldanzoso per questo appuntamento in terra magiara, dichiarando tutto il suo entusiasmo nella conferenza stampa di ieri.

Il fuoriclasse marchigiano ha annunciato un infortunio tramite i suoi profili social: “A malincuore devo comunicare che ho dovuto rinunciare alla gara di oggi per un dolore sentito nel bicipite femorale durante il riscaldamento“. Un problema fisico, la cui entità non sembra comunque di grande rilievo, ha messo ko il Campione del Mondo, che quest’anno ha disputato soltanto una gara: un mese fa agli Europei di Roma, dove conquistò la medaglia d’oro firmando la miglior prestazione mondiale stagionale (2.37 metri).

Gianmarco Tamberi ha ulteriormente precisato: “Spero non sia nulla di grave ma la verità è che a 30 giorni dalle Olimpiadi anche un capello storto è grave! Questa cosa mi sta logorando l’anima, sono riuscito a fare praticamente solo una gara quest’anno e il sogno della mia vita è praticamente arrivato!“. L’auspicio è che l’azzurro possa prontamente rimettersi, ma a questo punto resta incerta la data del suo ritorno in pedana ed è in forte dubbio la presenza nel Principato di Monaco per il grande evento di venerdì sera.

Proprio su questo punto il nostro portacolori è stato molto chiaro: “Purtroppo penso che sarà a rischio anche la Diamond League di Montecarlo del 12 luglio, in 3 giorni dubito che sarà tutto apposto. Non ho veramente parole… Spero con tutto il cuore che sarò in grado di tornare presto in pedana per continuare ad inseguire quello per cui lavoro ogni singolo giorno ormai da 3 anni“. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, con la speranza che tutto si normalizza in vista dei Giochi.