Giancarlo Minardi attacca Verstappen: “Nervoso e manovra pericolosa contro Hamilton. Team-radio vergognosi”

Max Verstappen nell’occhio del ciclone delle critiche dopo quanto è accaduto ieri in Ungheria. Il tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1 è stato quello della doppietta McLaren Piastri-Norris, ma anche quello in cui l’olandese non è stato lucido come al solito e ha finito anche per litigare via radio con il proprio box, dopo quanto accaduto con Lewis Hamilton.

Nel tentativo di sopravanzare il britannico, Max ha tentato di ritardare tantissimo la staccata all’ingresso di curva-1, arrivando a ruote fumanti e colpendo la macchina di Lewis. Per sua fortuna, la RB20 non ha riportato danni significativi, ma questo è costato punti, vista la sua chiusura in quinta posizione. Un Verstappen furioso contro il team, reo di averlo messo in quella condizione per la strategia e nello stesso tempo di non aver agito per protestare rispetto alla difesa di Hamilton.

Ne ha parlato sul proprio sito l’ex gestore di un team storico per la F1 e presidente di Formula Imola, Giancarlo Minardi. “Stiamo assistendo a un forte cambiamento delle forze in campo rispetto a inizio stagione con una Red Bull che sta incontrando qualche difficoltà di troppo. Se da un lato c’è un pilota disperso – Perez- dall’altro c’è un Verstappen assolutamente nervoso che ha commesso una manovra altamente pericolosa che avrebbe meritato una punizione esemplare. Nei confronti di Hamilton (che ha conquistato il suo 200esimo podio), ha commesso un’infrazione non da tre volte campione del mondo (e non è neanche la prima di quest’anno)“, ha scritto Minardi.

“Soprattutto è vergognoso sentire quei team-radio contro la sua squadra, che nelle ultime tre stagioni gli ha consegnato tra le mani una vettura imbattibile. Oggi invece ci deve mettere del suo. Ha un vantaggio importante – sono 76 i punti di vantaggio su Norris – che deve conservare in pista. Non può e non deve permettersi di imprecare via radio in quel modo“, ha precisato il presidente di Formula Imola.