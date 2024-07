F1, George Russell: “Fatichiamo in queste condizioni, ma ci sono lati positivi”

Un weekend davvero complesso per George Russell. Il pilota britannico si è infatti dovuto accontentare soltanto dell’ottava piazza in occasione del GP d’Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 andato in scena presso il circuito dell’Hungaroring.

Una prestazione viziata dalla posizione di partenza. Il pilota della Mercedes è infatti dovuto partire dalla nona fila, fattore che ha certamente complicato, e non poco, le sue possibilità di risalita. Una volta raggiunta la zona mista, il britannico ha dichiarato: “Congratulazioni ad Oscar per la sua vittoria – ha detto Russell -. La McLaren è stata davvero forte e lui ha guidato davvero bene, quindi è meritata. Sapevamo, dopo i problemi di ieri in qualifica, che probabilmente oggi avremmo puntato al meglio possibile. Fatichiamo un po’ di più in queste condizioni molto calde, quindi non siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo”.

Russell ha poi proseguito: “La Red Bull di Sergio Perez è stata più veloce di quanto ci aspettassimo, ma abbiamo fatto del nostro meglio per superarlo. Ottenere l’8° posto ed il giro più veloce è stata comunque una solida rimonta. Possiamo anche prendere il lato positivo del fatto che la squadra sia salita sul podio per cinque gare di fila. Abbiamo fatto notevoli passi avanti e la macchina si è comportata molto meglio negli ultimi Gran Premi. Lewis ha fatto una grande gara oggi e ha mostrato di cosa era capace la macchina. Adesso la situazione è molto serrata tra diverse squadre. Sappiamo che dobbiamo massimizzare ogni opportunità che abbiamo ed eseguire fine settimana puliti per ottenere buoni punti. Cercheremo di farlo a partire dalla prossima settimana a Spa”.