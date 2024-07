Gabriele Laurenzano, Olimpiadi Parigi 2024 volley: scheda e giorni di gara

Gabriele Laurenzano sarà il libero di riserva: non è stato inserito nella rosa di dodici giocatori che prenderanno parte ai Giochi e non sarà presente nel villaggio olimpico, ma potrà subentrare soltanto in caso di infortunio di un titolare. Il 21enne sarà disponibile per ogni evenienza, nei fatti il suo ingresso avverrà soltanto in caso di problemi fisici di Fabio Balaso.

Nome: Gabriele

Cognome: Laurenzano

Luogo e data di nascita: Rossano (Cosenza), 12 giugno 2003

Sport e discipina: volley

Quando gareggia: 26 luglio (Italia-Brasile), 30 luglio (Italia-Egitto), 3 agosto (Italia-Polonia), eventuale 5 agosto (quarti di finale), eventuale 7 agosto (semifinali), eventuali 9-10 agosto (finali)