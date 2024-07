Frederic Vasseur striglia la Ferrari: “Non possiamo commettere certi errori”

Un sabato molto negativo per la Ferrari a Silverstone, tappa del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista del Regno Unito, la Rossa ha visto i suoi alfieri concludere le qualifiche in settima posizione con lo spagnolo Carlos Sainz e in undicesima con il monegasco Charles Leclerc. Una debacle della scuderia di Maranello in evidente confusione.

Ieri sono state effettuate delle prove comparative tra vecchio e nuovo pacchetto aerodinamico e il team ha deciso di tornare alla configurazione più datata per il problema del bouncing, molto accentuato anche dalle caratteristiche del tracciato. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il Team Principal del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur.

“Abbiamo deciso di usare la versione vecchia perché abbiamo meno saltellamento, ma non ritengo che il riscontro di oggi dipenda da questo“, ha sottolineato Vasseur. “Non bisogna mischiare le cose. Nella Q2 ci siamo trovati a un decimo dal pilota (George Russell) che ha realizzato la pole-position e abbiamo commesso come squadra degli errori che non ci hanno permesso di fare meglio di quanto ottenuto“, le considerazioni dell’ingegnere francese.

“Non eravamo campioni a Montecarlo e non siamo degli stupidi ora, ma quando si lavora per ottimizzare il proprio pacchetto bisogna essere perfetti in tutte le operazioni e non lo siamo stati. Per domani speriamo, magari, che ci siano condizioni un po’ come quelle di oggi tra bagnato e asciutto per provare ad approfittare della situazione“, ha concluso Vasseur.