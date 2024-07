Frederic Vasseur guarda il bicchiere mezzo pieno: “Passo gara ottimo, continuiamo a lavorare”

Un quarto e un sesto posto: è stato questo il responso della pista dell’Hungaroring per la Ferrari. Nella gara che ha visto la doppietta della McLaren, con Oscar Piastri davanti a Lando Norris, e il podio di Lewis Hamilton (Mercedes), la Rossa si è tolta la soddisfazione di terminare con il monegasco Charles Leclerc davanti a Max Verstappen, protagonista di un contatto con Lewis nella sfida per il gradino più basso del podio.

Ne ha approfittato Charles, molto veloce con le gomme dure nel secondo stint della gara magiara. Più nell’ombra la prestazione dello spagnolo Carlos Sainz, non così pronto al via e quindi sesto al termine. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur.

“La gara è andata piuttosto bene. Congratulazioni alla McLaren, noi abbiamo avuto una bella lotta con la Mercedes e la Red Bull e fatto il massimo che potevamo. Leclerc aveva un bel passo con le gomme dure, mentre con le medie faceva più fatica. Siamo a 20″ da McLaren, mentre l’anno scorso la Ferrari aveva accusato 1′ dal vincitore“, ha sottolineato Vasseur.

L’ingegnere francese ha anche parlato della decisione di richiamare Leclerc per il secondo pit-stop prima di quello che si pensava: “Abbiamo cercato di fare un undercut su Verstappen, ma Hamilton ha copiato la nostra stessa strategia e quindi Charles si è ritrovato dietro di lui“.

A Maranello ci sono tanti cambiamenti, citando l’addio di Enrico Cardile (direttore tecnico): “Daremo l’annuncio dopo la pausa estiva di chi sarà il prossimo a ricoprire il ruolo di Cardile“, ha sottolineato Vasseur. E in vista del futuro in pista: “Continuiamo a lavorare, qui a Budapest il rendimento in gara è stato abbastanza buono e il problema del bouncing non si è presentato. Questo campionato sta dimostrando come ci sia alternanza di prestazioni, vogliamo essere anche noi nella lotta“.

La prossima settimana (26-28 luglio) si correrà a Spa-Francorchamps (Belgio), su una pista completamente diversa da quella ungherese, e vedremo cosa accadrà.