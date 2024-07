Fognini-Van Assche, ATP Umag 2024: programma, orario, tv, streaming

Domani, martedì 23 luglio, Fabio Fognini esordirà nel Croatia Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Umago, in Croazia: l’azzurro sarà opposto nel match del primo turno al transalpino Luca Van Assche.

Il match sarà il primo in programma a partire dalle ore 16.30 e si giocherà al Goran Ivanisevic Stadion, il campo principale. Si tratterà del secondo incrocio tra i due: nell’unico precedente, giocato pochi giorni fa, Fognini si impose in tre set nel primo turno di Wimbledon con lo score di 6-1 6-3 7-5.

La diretta tv di Fognini-Van Assche, match del torneo di Umago 2024 sarà affidata a Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, in alternanza con gli altri tornei, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP UMAGO 2024

Martedì 23 luglio

Goran Ivanisevic Stadion

Dalle ore 16.30

Fabio Fognini (Italia) – Luca Van Assche (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis ò Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP UMAGO 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno (in alternanza con gli altri tornei).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: per Fognini-Van Assche su OA Sport.