Fefé De Giorgi festeggia la vittoria: “Italia-Brasile non è un esordio facile, ci siamo compensati”

L’Italia festeggia una spettacolare vittoria nel torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale ha sconfitto il Brasile per 3-1 e si è portata in testa alla classifica del gruppo B, ipotecando la qualificazione ai quarti di finale. Prestazione sopra le righe da parte del bomber Yuri Romanò sotto la regia del capitano Simone Giannelli, prova di sostanza degli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, granitici sottorete i centrali Roberto Russo e Gianluca Galassi.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Era importante cominciare vincendo sapendo che le partite d’esordio in tutte le competizioni sono complicate con qualsiasi avversario perché entra in ballo la voglia di giocare dopo tanta attesa. Normale quindi cedere che ci fosse un pochino di nervosismo. Era importante rompere il ghiaccio nel migliore dei modi e noi ce l’abbiamo fatta. Lo avevo dichiarato alla vigilia: un’Italia-Brasile non era un esordio facile né per noi, né per loro”.

Il tecnico pugliese ha poi proseguito: “Io sono soddisfatto per come I ragazzi hanno affrontato la situazione, hanno giocato con grande personalità soprattutto nel quarto set. La cosa che mi è piaciuta di più è stata la capacità di questa squadra di compensarsi e di aiutarsi. Ci sarà sempre bisogno di queste compensazioni. Nessuna partita sarà semplice e tutte andranno affrontate con la massima attenzione”.