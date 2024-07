Faith Kipyegon irradia Parigi: record del mondo, 1500 da favola! Accarezzata una barriera

Faith Kipyegon ha infiammato il finale della tappa di Diamond League andata in scena allo Stadio Charlety di Parigi, firmando lo strepitoso record del mondo dei 1500 metri. La keniana aveva dichiarato di voler puntare al primato nella capitale francese e ha battuto un colpo fragoroso, sfruttando al meglio il lavoro delle lepri e poi scatenandosi in un ultimo giro di notevole spessore tecnico, chiudendo in un roboante 3:49.04 e ritoccando di sette centesimi la prestazione che ella stessa aveva siglato il 2 giugno 2023 al Golden Gala di Firenze. Il muro dei 3’49” è a un passo…

La due volte Campionessa Olimpica e tre volte Campionessa del Mondo ha saputo migliorarsi dopo un anno, a conferma di uno strapotere sul mezzofondo davvero incontenibile. L’africana ha ribadito di essere la grande favorita in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, che andranno in scena tra meno di un mese in terra transalpina (ma si correrà allo Stade de France), dove tra l’altro cercherà la doppietta con i 5000 metri, distanza di cui è iridata in carica.

Faith Kipyegon ha avuto ampiamente la meglio nei confronti dell’australiana Jessica Hull (3:50.83, record oceanico) e della britannica Laura Muir (3:53.79, record nazionale). Si tratta del secondo record del mondo arrivato da questo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera, in precedenza l’ucraina Yaroslava Mahuchikh aveva riscritto il primato di salto in alto dopo addirittura 37 anni, volando a 2.10 metri.