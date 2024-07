Fabio Quartararo ammette: “Sono un tifoso di Valentino Rossi, ma Marc Marquez è il migliore della storia”

Un quesito che spesso ricorre tra gli appassionati di moto: chi è il migliore tra Valentino Rossi e Marc Marquez? Ha risposto a questa domanda, in un’intervista concessa al Mundodeportivo.com, Fabio Quartararo. Il francese, campione del mondo di MotoGP nel 2021, sta vivendo un periodo non semplice nella classe regina. La scarsa competitività della Yamaha non gli sta consentendo di emergere come potrebbe e le sue aspettative sono quelle di avere presto un mezzo più competitivo.

Vero è che Quartararo ha avuto modo di confrontarsi sia con Marquez che con Valentino, seppur in una fase diversa della loro carriera. A questo proposito, la posizione del centauro transalpino è la seguente: “Sono stato un tifoso di Rossi in passato, per il suo modo di correre, e il fatto che abbia vinto nove titoli depone in suo favore. Io però credo che il migliore della storia sia Marc Marquez“.

“È vero, ha vinto meno titoli di Valentino, ma quando è arrivato in MotoGP ha fatto una grande differenza, essendo velocissimo in tutte le condizioni possibili: pista asciutta, bagnata e umida. Lui è sempre veloce e la sensazione è quella che abbia qualcosa in più nel taschino“, ha sottolineato Quartararo.

Un’idea molto chiara che può far discutere e come tale rimane. Indubbiamente, uno dei grandi meriti di Rossi è stato quello di rendere globale il Motomondiale, anche per il suo modo di interpretare le gare e il carisma che sapeva emanare.