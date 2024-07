F1, uno-due Mercedes nelle FP3 a Silverstone con freddo e pioggia, 4° Sainz e 6° Leclerc

Una grande Mercedes domina la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Una sessione caratterizzata dalla pioggia, le basse temperature e una pista quindi bagnata. Ferrari che concludono in quarta posizione con Sainz e in sesta con Leclerc, non convincendo ancora più di tanto.

Le condizioni meteo sono decisamente autunnali a Silverstone: freddo, meno di 15 °C e pista umida. Questo rende decisamente più complessa per tutti l’attività. Dopo dieci minuti viene già sventolata la bandiera rossa per Gasly che finisce nella ghiaia della curva Vale e rimane impantanato. Macchina che viene rimossa velocemente in cinque minuti e la sessione può quindi ripartire.

Sul bagnato comincia bene la McLaren con Piastri che si mette in testa in 1:44.747, ma Norris lo supera in 1:43.697 con 1.012 su Hamilton. I tempi però si abbassano velocemente: salgono in cattedra le due Mercedes che si mettono a dettare il ritmo. Russell al comando con il crono di 1:37.529 che anticipa per appena 35 millesimi il compagno di scuderia Hamilton. Per la Ferrari inizialmente fa meglio Leclerc, a nove decimi dalla prima posizione.

Negli ultimi venti minuti i tempi si alzano per tutti per l’aumento della pioggia e Sainz fa in tempo a diventare il primo ferrarista, issandosi in quarta posizione a 0″610 da Russell, mentre Leclerc scende in sesta posizione appena dietro a Max Verstappen, sornione e che sembra avere margine. In tanti non fanno più time attack e restano ai box in attesa delle qualifiche, mentre altri testano il passo gara: le Mercedes con gomme usate non vanno lontane dai passaggi migliori, rimanendo abbondantemente sotto l’1:40, mentre i tempi di Leclerc sono più elevati. Ferrari entrambe tornate al pacchetto pre-aggiornamenti in questa sessione.