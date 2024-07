F1, tantissima pioggia a Spa. Possibile ritardo per le qualifiche?

Il maltempo continua a disturbare il GP del Belgio 2024, nuovo appuntamento per quanto riguarda il Mondiale F1 prima della pausa estiva che ci condurrà verso il GP Olanda ed il tradizionale GP Italia in quel di Monza.

La pioggia, dopo aver limitato l’azione nella terza sessione di prove libere, sta influenzando il programma della manifestazione costringendo gli organizzatori a posticipare ad orario da definirsi la prima delle due corse in programma della FIA F2.

Il rischio ora è quello di assistere ad un possibile ritardo anche per quanto riguarda la F1 che dovrebbe tornare in pista per le qualifiche a partire dalle 16.00. Le condizioni restano abbastanza critiche e la particolare conformazione della pista che sorge in Vallonia non aiuta.

Il rischio è quello di avere un turno contraddistinto da tante pause come accaduto nell’estate del 2021. Fortunatamente la condizione meteo è destinata a migliorare per la giornata di domani, la più importante del week-end con la disputa dei 44 giri del GP Belgio 2024.