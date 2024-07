F1, Russell perde il GP del Belgio per monoposto sotto peso. Vince Hamilton

Cambia nel post gara la classifica del GP Belgio 2024. Il vincitore George Russell è infatti stato squalificato dopo le verifiche tecniche, la monoposto del britannico non è risultata conforme con un peso di 1.5kg inferiore al regolamento.

L’ex campione di FIA F2, primo sotto la bandiera a scacchi dopo una prova eccellente, concede quindi il successo al connazionale e compagno di squadra Lewis Hamilton. Seconda gioia in stagione e 105ma in carriera per il #44 dello schieramento davanti all’australiano Oscar Piastri ed alla Ferrari del monegasco Charles Leclerc.

La Mercedes #63 ha violato il peso minimo di 798 kg richiesto dall’articolo 4.1 del regolamento tecnico della massima formula. Una vera e propria beffa per il competitivo 29enne, abile nel finale a respingere il compagno di box dopo aver effettuato una sosta in meno.

Mercedes ha ottenuto in ogni caso in quel di Spa-Francorchamps la terza affermazione nelle ultime quattro competizioni dopo il successo di Russell a Spielberg (Austria) ed il sigillo di Hamilton in quel di Silverstone durante il GP di Gran Bretagna.