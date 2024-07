F1 su TV8 oggi, GP Ungheria 2024: programma gara, differita in chiaro

Il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 si terrà nel pomeriggio di domenica 21 luglio. La tredicesima delle ventiquattro gare del Mondiale 2024 prenderà il via alle ore 15.00 italiane. Non vi saranno, dunque, fusi orari da tenere a mente a differenza di quanto accaduto due settimane orsono.

Si gareggerà all’Hungaroring per la trentanovesima volta. Il circuito è stato edificato a metà degli anni ’80 e utilizzato ininterrottamente dal 1986. Inizialmente, l’appuntamento magiaro era caratterizzato da un pubblico oceanico, poiché rappresentava l’unica occasione per gli appassionati dell’Est Europa di assistere dal vivo a un GP di F1.

Con la fine della guerra fredda e la caduta della cortina di ferro, i tempi sono cambiati. Però l’appuntamento ha saputo sopravvivere alla crisi d’interesse che ha caratterizzato gli anni ’90, diventando tappa fissa nel periodo estivo. Nel 2023 vinse la Red Bull dell’imprescindibile Max Verstappen con il compagno di squadra Sergio Perez a chiudere terzo. Nel mezzo si infilò la McLaren di Lando Norris. Chi saranno i protagonisti del 2024 e come scoprirlo seguendo la gara in TV?

PROGRAMMA TV8 – GP UNGHERIA 2024

Ore 18.00 – DIFFERITA su TV8 (125 Sky e 8 DT)

PALINSESTO GP UNGHERIA F1 OGGI

(21 LUGLIO 2024)

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Ungheria.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara dell’Hungaroring. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento magiaro potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Ungheria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP UNGHERIA 2024

Ore 15.00 – GARA su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE SKY SPORT F1 – GP UNGHERIA 2024

La gara sarà riproposte più volte su Sky Sport F1 (207).

Le repliche sono programmate alle ore 19.00, 21.30 e 23.45 di domenica.

A partire dalle ore 2.00 di lunedì 22 luglio la gara sarà ritrasmessa a ciclo continuo anche nei giorni seguenti.